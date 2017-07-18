  • 18 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.529
    EURO 4.069
  • BIST 105855.31
    ALTIN 140.248
Buradasınız : » » Doğu Anadolu'da sıcaklık artacak

Doğu Anadolu'da sıcaklık artacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Doğu Anadoluda sıcaklık artacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 11, Erzurum ve Ağrı'da 13, Tunceli ve Erzincan'da 18, Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının bugün Tunceli'de 39, Iğdır ve Erzincan'da 38, Ağrı'da 35, Kars ve Erzurum'da 33, Ardahan'da 31 derece olması bekleniyor. 

Etiketler: doğu anadolu, hava sıcatkığı, sıcaklık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER