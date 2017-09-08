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Doğu Anadolu'da sıcak hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en yüksek hava sıcaklığı 33 derece ile Tunceli'de hissedilecek.

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Doğu Anadoluda sıcak hava

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 0, Ardahan'da 1, Ağrı'da 3, Erzincan'da 11, Iğdır ve Tunceli'de 12 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklığın bugün Tunceli'de 33, Erzincan'da 32, Iğdır'da 31, Ağrı'da 29, Kars'ta 27, Ardahan'da 26 dereceye ulaşması bekleniyor.

Bölgede, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi, rüzgarın güney ve güney batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi
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