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Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

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Doğu Anadoluda sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra akşama kadar Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 3, Ağrı'da 4, Ardahan'da 5, Erzurum'da 6, Erzincan'da 8, Iğdır ve Tunceli'de 12 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 28, Erzincan'da 27, Tunceli'de 26, Ağrı'da 21 ve Ardahan, Erzurum ve Kars'ta 19 derece olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: doğu anadolu, yağış meteoroloji, uyarı
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