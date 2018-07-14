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Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacak

Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak.

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Doğu Anadoluda sağanak etkili olacak

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra gecenin ilk saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Erzurum ve kuzeyi ile Kars, Ardahan il genelinde kuvvetli olması, bölgede hava sıcaklıklarının ise 2 ila 6 derece düşmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 26, Tunceli'de 21, Erzincan'da 20, Ağrı'da 19, Erzurum'da 18, Ardahan ve Kars'ta 15 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır ve Tunceli'de 35, Ağrı'da 33, Erzincan'da 32, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olabilecek yağışların ardından meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı yetkili ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA

Etiketler: sağanak yağış, doğu anadolu
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