Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzincan'da öğle saatlerinden itibaren, akşam da bölge genelinde sağanak bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülen bölgede, en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 8, Erzincan'da 7, Iğdır'da 6, Erzurum'da , Ağrı'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 1 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 24, Tunceli'de 23, Erzincan'da 22, Ağrı'da 20, Kars'ta 19, Erzurum ve Ardahan'da ise 18 derece olacak.