Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğleden sonra sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 5, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 6, Erzincan 11, Iğdır'da ise 16 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 29, Erzincan 28, Ağrı'da 23, Kars ve Erzurum'da 22, Ardahan'da 20 derece olması bekleniyor.