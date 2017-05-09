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Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

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Doğu Anadoluda sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının 2 ila 3 derece artacağı bölgede, rüzgarın güney ve batılı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetlice 30 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan'da 3, Kars'ta 7, Erzurum ve Tunceli'de 9, Ağrı'da 11, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 19 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 27, Tunceli ve Erzincan'da 22, Ağrı ve Ardahan'da 18, Erzurum'da 17 ve Ağrı'da 16 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, bölgede beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi muhtemel durumlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. AA

Etiketler: doğu anadolu, sağanak, kuvvetli rüzgar
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