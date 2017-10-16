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Buradasınız : » » Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı

Erzurum Valiliğince, meteorolojinin bölge genelinde kuvvetli rüzgar uyarısı yaptığı belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

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Doğu Anadoluda kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar beklendiği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinin uyarısına göre bölge genelinde kuvvetli rüzgarın beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bugün ve yarın Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı il geneli ve Erzincan'ın güney kesimlerinde kuzeybatıdan esecek rüzgarın hızının zaman zaman 40 ila 60 kilometre olmasının beklendiği bildirildi.

Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksama ve oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, yaşanacak olumsuzlukların itfaiye, 112 Acil Servis ve ilgili birimlere bildirilmesi istendi  AA

Etiketler: kuvvetli rüzgar, doğu anadolu
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