Doğu Anadolu'da kış yaşamı olumsuz etkiliyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı nedeniyle 10 mezraya ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Ekiplerin kapalı tüm mahalle yollarını ulaşıma açtığı belirtilen açıklamada, mezra yollarının ise kısa sürede açılmasının planlandığı ifade edildi.

Karayolları ekipleri ise görev alanlarındaki yollarda genişletme, tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, sürücü ve vatandaşların buzlanma, don, sis ve pus olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelerde 7 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kapanan yollarda karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini dile getirdi.

Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç ise kent merkezinde kar kalınlığının 1, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi bulduğunu belirtti.

Saraç, hava sıcaklığının düşmesinden dolayı vatandaşları don ve buzlanmalara karşı uyardı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan ve Bitlis-Muş karayollarında trafik kontrollü sağlandı.

Karayolları ve belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ile sokaklarda kar temizliği yapılıyor.

Muş ve Hakkari

Muş'ta, kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezi ve ilçelere bağlı 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

Köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince çalışmalar devam ediyor.

Hakkari'de ise kapalı tüm yolların açıldığı, ekiplerin yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Malatya

Malatya kent merkezinde yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sürücüler araçlarında biriken karları güçlükle temizledi. Kavşaklarda görev alan trafik polisleri, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, köy ve mahalle yollarının kapanması durumunda temizlik çalışmaları için hazır bekliyor.

Zaman zaman ulaşımda aksamaların yaşandığı kentte, maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. AA