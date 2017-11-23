Doğu Anadolu'da kış kendini gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesnde önceki günden beri aralıkla etkisini sürdürüp özellikle akşam ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezindeki kar kalınlığı 15, Cıbıltepe Kayak Merkezi ikinci etap pistlerinde 27 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 dereceye düştüğü ilçede soğuk hava dolayısıyla cadde, sokaklar ile binaların çatıları buzla kaplandı.

Karayolları ve belediye ekiplerinin yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı ilçede, kar yağışı sonrası sarıçam ormanları beyaza büründü.

Ardahan

Ardahan'da ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak kaydedilirken, 2 gündür devam eden karın kalınlığı il merkezinde 6 santimetre olarak ölçüldü.

Ardahan Ovası'nda yaz dönemi boyunca meralarda otlatılmaya bırakılan atlar yem bulmakta güçlük çekmemeleri için sahiplerince toplanmaya başlandı.

Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde ise kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava sebebiyle bazı araçların camları ile kapıları buz tuttu.

Bazı sürücüler, gece saatlerinde donmaması için araçlarına battaniye sardı.

İlçe sakinlerinden Yılmaz Candır, soğuk nedeniyle aracının kapılarının donduğunu anlatan Candır, "Sabah kalktığımda soğuk havadan dolayı aracımın bir kapısı açılmıyordu, çözümü kapı kilidinin yanında ateş yakarak buldum. Ne yapalım bizim memleket böyle, kar az ama ayaz fazla, Allah yardım etsin." dedi.

AA