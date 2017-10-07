Doğu Anadolu'da kış erken başladı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı, Kars ve Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da sıfırın altında 3, Kars ve Ağrı'da sıfırın altında 2, Erzurum'da 1, Iğdır'da 3, Erzincan'da 5 ve Tunceli'de 7 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının ise Tunceli'de 25, Erzincan'da 23, Iğdır'da 22, Ağrı'da 19, Erzurum ve Kars'ta 18 ve Ardahan'da 17 derece olacağı tahmin ediliyor.