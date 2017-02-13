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Doğu Anadolu'da kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde bugün kar yağışı etkili olacak.

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Doğu Anadoluda kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde bugün kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı çok bulutlu olması bekleniyor. Kars ve çevresinin sabah saatlerinden itibaren; Erzurum, Ağrı, Erzincan, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin ise öğleden sonra aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus beklenen, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 27, Kars'ta 19, Erzurum'da 16, Ağrı ve Erzincan'da 11, Iğdır'da 5 ve Tunceli'de 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 3, Iğdır'da 1, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 2, Erzurum'da 4, Kars ve Ardahan'da 7 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 68, Erzurum'da 40, Kars'ta 27, Ardahan'da 15, Iğdır'da 10 ve Tunceli'de 4 santimetre ölçüldü.

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, i 6 il, bugün, Kar yağışı
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