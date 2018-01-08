Doğu Anadolu'da kapı kilitleri buz tuttu

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve puslu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

En yüksek sıcaklık Iğdır'da ölçüldü

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19, Erzurum'da 17, Kars'ta 16, Ağrı'da 9, Erzincan'da 5, Iğdır'da 3 ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 12, Tunceli'de 11, Erzincan'da 9, Erzurum ve Kars'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 3, Ardahan'da 4 derece olması bekleniyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan'da kapı kilitleri de buz tuttu.

Kente merkezlerinde kar kalınlıkları ise Ardahan'da 20, Erzurum'da 13, Kars ve Ağrı'da 3 santimetre olarak ölçüldü.

Kaynak: AA