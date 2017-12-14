  • 14 ARALIK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.825
    EURO 4.526
  • BIST 108925.8
    ALTIN 154.511
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları düşüyor

Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları düşüyor

Kar yağışının etkili olduğu bölgede hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Doğu Anadoluda hava sıcaklıkları düşüyor

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışının ardından bölgedeki 7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir süre önce kar yağışının etkili olduğu ve büyük bölümü karla kaplı olan bölgede, havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis olacak.

Rüzgarın batı yönünden hafif eseceği bölgede, en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere, Kars'ta 19, Ardahan'da 18, Ağrı'da 17, Erzurum'da 8, Iğdır'da 6, Tunceli'de 4 ve Erzincan'da 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıkları ise Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de 7, Erzurum'da 4, Kars'ta 1, sıfırın altında olmak üzere, Ağrı'da 7, Ardahan'da 4 derece olması bekleniyor.

Soğuk havanın hüküm sürdüğü kentlerden biri olan Ardahan'da, olumsuz hava koşulları yaban hayatı da olumsuz etkilendi.

Kaynak: AA

Etiketler: doğu anadolu, Hava sıcaklıkları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER