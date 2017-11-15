  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı yükseliyor

Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek.

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Doğu Anadoluda hava sıcaklığı yükseliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer pusun görüleceği bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklıklar, mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 3, Iğdır ve Erzincan'da 2, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars''ta 4, Ardahan'da 3 ve Ağrı'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde ise en yüksek hava sıcaklıklarının Tunceli'de 18, Erzincan ve Iğdır'da 16, Ağrı'da 13, Kars ve Erzurum'da 12, Ardahan'da 11 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: meteoroloji, doğu anadolu
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