Doğu Anadolu'da kar yağışı nedeniyle 92 ilçenin yolu ulaşıma kapandı

Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 34 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Bahçesaray, Başkale, Gürpınar ve Çatak ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Van ve çevresindeki tüm bağlantı yollarının açık olduğunu, ekiplerin buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Bitlis ve Hakkari

Bitlis'te kar nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadı.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 köy ve 37 mezraya ulaşım sağlanamadı.

Muş'ta kapanan 130 köy yolu ulaşıma açıldı

Öte yandan, Muş'ta kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerinde kapanan 130 köy yolu ulaşıma açıldı.

Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin aralıksız çalışdığı ve bütün köy yollarının açık olduğu bildirildi.

Kaynak: AA