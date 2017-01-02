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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk

Kışın soğuk yüzünün fazlasıyla hissedildiği Doğu Anadolu bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 28 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

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Doğu Anadoluda dondurucu soğuk

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, değişik yönlerden hafif esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 28, Ağrı ve Ardahan'da 21, Erzurum'da 13, Iğdır'da 7, Tunceli'de 4 ve Erzincan'da 2 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Tunceli'de 2, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Ardahan ve Iğdır'da 8, Erzincan'da 9, Ağrı ve Kars'ta 11 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları ise Ağrı'da 58, Erzurum ve Ardahan'da 23, Kars'ta 21, Tunceli'de 12, Iğdır'da 10, Erzincan'da 1 santimetre olarak belirlendi.

Yetkililer, vatandaşların bölge genelindeki buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranması uyarısında bulundu.

Etiketler: soğuk hava, meteoroloji, Kars, kara kış, don, doğu anadolu, buzlanma
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