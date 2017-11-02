Doğu Anadolu'da don ve buzlanmaya dikkat!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Doğu Anadolu genelinde sabah ve gece yaşanabilecek buzlanma ile don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Rüzgarın ise güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 5, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da 3 derece ölçüldü. Sıcaklık Iğdır'da 6, Tunceli'de ise 1 derece olarak kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Tunceli'de 16, Iğdır'da 13, Erzincan'da 11, Ağrı'da 9, Erzurum ve Kars'ta 7, Ardahan'da 6 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA