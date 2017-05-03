  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.534
    EURO 3.857
  • BIST 94531.28
    ALTIN 142.471
Buradasınız : » » Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak bekleniyor

Ağrı, Erzurum, Kars, Iğdır, Erzincan, Tunceli ile Ardahan'da havanın aralıklı yağmur, sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Doğu Anadoluda 7 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ağrı, Erzurum, Kars, Iğdır, Erzincan, Tunceli ile Ardahan'da havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı yağmur, sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, Ağrı'da 6, Erzurum'da 7, Kars, Ardahan ve Tunceli'de 8, Erzincan'da 10 ve Iğdır'da 14 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 22, Erzincan'da 17, Ardahan ve Ağrı'da 16, Kars'ta 15, Erzurum'da 14 ve Tunceli'de 13 derece olması bekleniyor. AA

Etiketler: ağrı, erzurum, Kars, ığdır, erzincan, Tunceli, Ardahan, doğu anadolu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER