Doğu Anadolu'da 7 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ağrı, Erzurum, Kars, Iğdır, Erzincan, Tunceli ile Ardahan'da havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı yağmur, sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, Ağrı'da 6, Erzurum'da 7, Kars, Ardahan ve Tunceli'de 8, Erzincan'da 10 ve Iğdır'da 14 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 22, Erzincan'da 17, Ardahan ve Ağrı'da 16, Kars'ta 15, Erzurum'da 14 ve Tunceli'de 13 derece olması bekleniyor. AA