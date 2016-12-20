Doğu Anadolu'da 64 yerleşim biriminin yolu kapalı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 64 yerleşim biriminin yolu kapalı bulunuyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 3 mahalle ve 13 mezraya ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Çaldıran, Edremit, Erciş, İpekyolu, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray ve Tuşba ilçelerindeki kapalı mahalle ve mezra yollarının ulaşıma açıldığı belirtilen açıklamada, ekiplerin Bahçesaray, Başkale, Çatak ve Gevaş ilçelerindeki 3 mahalle ile 13 mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ekipler, görev alanlarındaki yollarda genişletme, tuzlama ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede, sürücü ve vatandaşların buzlanma, don, sis ve pus hadiselerine karşı dikkatli olmaları istendi.

- Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 11 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kapanan yollarda karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini dile getirerek, vatandaşların asılsız ihbarlarda bulunmamasını istedi.

Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç ise kent merkezinde kar kalınlığının bir metre, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi bulduğunu belirtti.

Kentte gece hava sıcaklığının eksi 18 derece olarak ölçüldüğünü bildiren Saraç, gündüz ise hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Saraç, hava sıcaklığının düşmesinden dolayı vatandaşları don ve buzlanmalara karşı uyardı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan ve Bitlis-Muş karayollarında trafik kontrollü sağlandı. Karayolları ve belediye ekiplerince kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizliği yapılıyor.

- Hakkari

Hakkari'de dün kısa süreli kar yağışının ardından kapalı yol sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi. Karla mücadele ekiplerinin 8 köy ve 19 mezrayla ulaşımın sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.

- Muş

Muş'ta da kar ve tipi nedeniyle il merkezi ve ilçelere bağlı 10 köy yolunun halen ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.