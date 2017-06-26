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Doğu Anadolu sıcaklarla karşı karşıya

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

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Doğu Anadolu sıcaklarla karşı karşıya

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

Sıcaklığın 2 ila 4 derece artması beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Erzincan'da 15, Tunceli'de 17 ve Iğdır'da 19 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Tunceli'de 36, Erzincan'da 34, Iğdır'da 33, Ağrı'da 31, Erzurum'da 30, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 26 derece olacağı değerlendiriliyor.

Etiketler: sıcak hava, doğu anadolu
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