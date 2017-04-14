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Doğu Anadolu sağanağın etkisinde

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

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Doğu Anadolu sağanağın etkisinde

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan orta kuvvette, zaman zaman 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan'da 5, Kars, Ağrı ve Erzincan'da 6, Erzurum'da 7, Tunceli ve Iğdır'da 9 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 23, Erzincan'da 15, Kars ve Ağrı'da 14, Erzurum'da 13, Ardahan ve Tunceli'de 12 derece olması bekleniyor.

Su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Etiketler: Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, doğu anadolu
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