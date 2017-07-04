Doğu Anadolu kavurucu sıcaklarla karşı karşıya

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede bugün hava az bulutlu ve açık olacak.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 11, Ardahan'da 13, Ağrı'da 14, Erzurum'da 15, Tunceli'de 19, Erzincan'da 20 ve Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ile 7 derecenin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın bugün Tunceli ve Iğdır'da 40, Erzincan'da 39, Ağrı'da 36, Erzurum ve Kars'ta 34, Ardahan'da 30 derece olması öngörülüyor.

Bölgedeki yüksek sıcaklıktan dolayı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması, 11.00 ila 16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalınmaması uyarısı yapıldı.

Vatandaşlar Çıldır Gölü'nde serinliyor

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Kars ile Ardahan illeri arasında yer alan ve bölgenin en büyük 2'nci gölü olan Çıldır Gölü'ne akın etti.

Vatandaşlar gölde yüzerek serinlemeye çalışırken sıcak havanın kanatlı hayvanları da etkilediği gözlendi.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde sıcaktan bunalan kaz yavruları vatandaşlarca leğenlere doldurulan su ile serinletildi.

Kaz yetiştiricisi İlhan Altun, kazların da sıcaktan bunaldığını ifade ederek, "Sıcaktan bunalan kaz yavrularını büyük leğenin içine koyup yüzdürüyoruz. Havalar çok sıcak olduğu için böyle bir yöntem bulduk. Kaz yavruları da bundan gayet memnun görünüyor." dedi.