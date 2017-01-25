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Doğu Anadolu kar yağışının etkisinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Erzincan'da 116 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Doğu Anadolu kar yağışının etkisinde

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın aralıklı kar yağışlı, buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu olacağı, rüzgarın ise güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Hava sıcaklığının düşeceği bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 28, Kars ve Ardahan'da 26, Erzurum'da 16, Iğdır'da 14 ve Erzincan'da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 8, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta 6, Erzurum'da ise 5 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları ise Ağrı'da 45, Erzurum'da 30, Kars'ta 16, Ardahan'da 14, Iğdır'da 7 ve Erzincan'da da 1 santimetre olarak kaydedildi.

Kar yağışı etkili oluyor

Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Halen etkisini sürdüren yağış sebebiyle Erzincan'da 116 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte kapalı köy yollarının ulaşıma açılması, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de ise yolların kapanmaması için ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Etiketler: doğu anadolu, Kar yağışı, soğuk hava, erzincan, 116 köy yolu
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