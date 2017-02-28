Doğu Anadolu ısınıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği ve gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 16 derece ile Kars'ta ölçüldüğü bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 16, Ağrı'da 12, Ardahan'da 9, Iğdır ve Erzurum'da 6 ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Tunceli'de 16, Erzincan'da 13, Iğdır'da 8, Erzurum'da 5, Kars ve Ardahan'da 2, Ağrı'da sıfırın altında 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 65, Erzurum'da 31, Kars'ta 17, Ardahan'da 10 ve Iğdır'da 4 santimetre olarak kaydedildi.

Yetkililer, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı tedbirli olunmasını istedi. AA