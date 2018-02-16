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Doğu Anadolu donuyor: Eksi 16 dereceyi gördüler

Soğuk hava Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına aldı. Ardahan, gece eksi 16 dereceyi gördü.

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Doğu Anadolu donuyor: Eksi 16 dereceyi gördüler

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi tahmin edilen bölgede, sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülen bölgede, sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus oluşacağı tahmin ediliyor.

En düşük ve en yüksek sıcaklıklar

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 2, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 16, Kars ve Ağrı'da 8, Erzurum'da 5, Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıkları Iğdır'da 15, Tunceli ve Erzincan'da 12, Ağrı ve Kars'ta 5, Erzurum'da 4, Ardahan'da 2 derece olacak.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Ergan'da 96, Palandöken'de 65, Cıbıltepe'de 55 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, vatandaşları sabah ve gece saatlerindeki buzlanma, don ve pus olayları ile dik ve eğimli yamaçlardaki çığ tehlikelerine karşı uyardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan
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