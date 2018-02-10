Doğu Anadolu donuyor: Eksi 16 dereceyi gördüler

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzincan'da, gece saatlerinde ise Erzurum ve Kars çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

En düşük sıcaklıklar Kars, Ağrı ve Ardahan'da ölçüldü

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 16, Ağrı ve Ardahan'da 12, Erzurum'da 11, Erzincan'da 4, Iğdır'da 1, Tunceli'de ise 0 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları Iğdır'da 14, Tunceli'de 13, Erzincan'da 11, Kars'ta 4, Erzurum'da 3, Ağrı'da 0, Ardahan'da sıfırın altında 1 derece.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 48, Cıbıltepe'de 56, Ergan'da 76 santimetre oldu.

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara ve dik, eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile özellikle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA