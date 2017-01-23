Doğu Anadolu dondurucu soğukların etkisinde

Gündüz hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü Muş'ta, kentteki binaların çatısında uzun buz sarkıtları oluştu.

Bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için brandayla örttü.

Merkeze bağlı Karabey köyünün Boğaz mezrasında vatandaşlar, hayvanları için yazın dağda biçip biriktirdikleri otları, karda kızaklarla güçlükle taşıdı.

Sert karın üzerinde omuzlarına aldıkları kızaklarla yaklaşık 4 kilometrelik engebeli yolu 3 saatte yürüyen köylüler, daha sonra kızaklara yükledikleri otları bir saatte dağdan indirerek ağıllarına götürdü.

Köylülerden Sadullah Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların yem ihtiyacını gidermek için otları taşımak zorunda olduklarını belirterek, "Günde iki veya üç kez dağdan ot getiriyoruz. Ot getirmek için sabah 08.00'de dağa gidiyoruz. Öğlen gelip yemek yedikten sonra tekrar gidiyoruz. Yol olmadığı için kışın karın sertleşmesini bekliyoruz." dedi.

Bitlis

Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldüğünü söyledi.

Kentte çarşamba gününden itibaren kar yağışı beklendiğini ve hava sıcaklığında 8-10 derece düşüş yaşanacağının tahmin edildiğini belirten Saraç, vatandaşları don ve buzlanmalara karşı uyardı.