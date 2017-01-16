Doğu Anadolu dondurucu soğukların etkisinde

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Umurca köyünde dondurucu soğuk nedeniyle birçok evin camı buz tuttu, evlerdeki uzun buz sarkıtları da ilginç görüntü oluşturdu.

Vatandaşlar araçlarını battaniye ve naylonlarla kaplayarak, dondurucu soğuğa karşı korumaya çalıştı.

Köy sakinlerinden Mehmet Yurttaş, soğuk nedeniyle evinin çevresinin tamamen buzla kaplandığını söyledi.

Yurttaş, "24 saat soba yakmamıza rağmen buzları bir türlü eritemedik." dedi.

Bu arada, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecede olduğu merkeze bağlı Taşoluk köyündeki çocuklar, atık korniş, bidon, plastik ve tahtadan yaptıkları kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı.

Çocuklardan Furkan Akduman, soğuk havanın kendilerini etkilemediğini belirterek, kendi imkanlarıyla yaptıkları kayak malzemeleriyle kaydıklarını söyledi.

Fırsat buldukça köy meydanında bidonla kaydığını belirten Eyüp Özcan da havanın soğuk olduğunu vurgulayarak, "Hava ne kadar soğuk olsa da arkadaşlarla bir araya gelip yarışıyoruz." diye konuştu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere Muş'un Bulanık ilçesinde 12, Van'ın Çaldıran ilçesinde 11, Muş'un Malazgirt ilçesinde 9, Bitlis'in Güroymak ilçesinde de 7 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, bölge genelinde özellikle sabah ve gece beklenen kuvvetli buzlanma, don, yer yer sis ve pusa karşı vatandaşları tedbirli davranmaları konusunda uyardı.

Bitlis

Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç, hafta sonuna kadar kentte yağış beklenmediğini belirterek, soğuklardan dolayı hava sıcaklıklarında ise 2 ile 4 derece arasında düşüş yaşanacağını söyledi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece olduğunu kaydeden Saraç, gündüz ise hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olarak ölçüldüğünü ifade etti.

Rasim Saraç, hava sıcaklığının düşmesinden dolayı vatandaşları don ve buzlanmaya karşı uyardı.