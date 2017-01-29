  • 29 OCAK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.87
    EURO 4.14
  • BIST 83827.39
    ALTIN 148.117
Buradasınız : » » Doğu Anadolu dondurucu soğukların etkisi altında

Doğu Anadolu dondurucu soğukların etkisi altında

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Doğu Anadolu dondurucu soğukların etkisi altında

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzurum’un kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinin akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı geçmesi, bölge genelinin buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 23, Erzurum'da 20, Kars'ta 18, Ardahan'da 17, Erzincan'da 12, Iğdır'da 7 derece ölçüldü.

Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 8, Kars ve Ardahan'da 10, Ağrı'da 9, Erzincan ve Iğdır'da 5 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 100, Erzurum'da 50, Kars'ta 34, Iğdır'da 22, Ardahan'da 24 ve Erzincan'da 1 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, vatandaşların bölgede oluşabilecek buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsüne sahip, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, en düşük hava sıcaklığı, ağrı, buzlanma, don
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER