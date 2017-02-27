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Doğu Anadolu 'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 16 derece ile Ağrı ve Kars'ta ölçüldü.

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Doğu Anadolu da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Kars'ta 16, Ardahan'da 13, Iğdır'da 9, Erzurum'da 6, Erzincan'da 3 ve Tunceli'de sıfır derece ölçüldü.

Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Tunceli'de 15, Erzincan'da 12, Iğdır'da 8, Erzurum'da 5, Kars'ta 2, Ağrı ve Ardahan'da 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 66, Erzurum'da 35, Kars'ta 18, Ardahan'da 10 ve Iğdır'da 4 santimetre olarak kaydedildi.

Yetkililer, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı tedbirli olunmasını istedi.

Etiketler: doğu anadolu, soğuk hava
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