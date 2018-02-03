Doğu Anadolu buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar değişik yönlerden hafif, zaman zaman güneybatıdan orta kuvvette esecek.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 20, Ağrı'da 19, Ardahan'da 16, Erzurum'da 13, Iğdır ve Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 12, Erzincan'da 8, Kars'ta 3, Erzurum ve Ağrı'da sıfır, Ardahan'da sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.

Kent merkezlerinde kar kalınlıkları Erzurum'da 24, Ardahan'da 15, Ağrı'da 10 ve Kars'ta 8 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, buzlanma ve don ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA