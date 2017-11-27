Doğu Anadolu buz kesti

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 16, Ardahan'da 14, Erzurum'da 10, Iğdır'da 6, Ağrı ve Erzincan'da 5 ve Tunceli'de sıfır derece ölçüldü.

Gün içindeki beklenen hava sıcaklığı ise Tunceli'de 10, Iğdır'da 8, Erzincan'da 7, Erzurum'da 4, Ağrı'da 2, Kars'ta sıfır ve Ardahan'da sıfırın altında olmak üzere 4 derece olacak.

Bölgede kar kalınlıkları, Kars'ta 5, Ardahan'da 4, Erzurum'da 3 santimetre oldu.

Hava sıcaklığının düşmesiyle kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yaşanacak olumsuzluklara karşı sürücü ve vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak: AA