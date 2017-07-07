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Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı düşecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altına düşmesi bekleniyor.

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Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı düşecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Erzurum, Ağrı ve Kars'ta yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan ve Kars'ta 12, Erzurum'da 13, Ağrı'da 14, Erzincan'da 16, Tunceli'de 19 ve Iğdır'da 21 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Ardahan'da 19, Kars ve Erzurum'da 22, Erzincan'da 25, Ağrı'da 31, Tunceli'de 33 ve Iğdır'da 34 derece olması bekleniyor.

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