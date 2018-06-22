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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

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Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzurum'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin seyretmesi bekleniyor.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 32, Tunceli'de 31, Erzincan'da 29, Ağrı'da 27, Kars ve Ardahan'da 23, Erzurum'da 22 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede son 24 saatte metrekareye, Kars'ta 11,8, Ardahan'da 1,4 Erzurum'da 0,5 kilogram yağış düştü.

Kaynak: AA

Etiketler: yağmur, meteoroloji, doğu
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