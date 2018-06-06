Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan'da 5, Ağrı ve Erzurum'da 6, Erzincan'da 9, Tunceli'de 11, Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 29, Tunceli ve Erzincan'da 27, Ağrı'da 23, Erzurum'da 22, Kars ve Ardahan'da 21 derece olacak.

Kaynak: AA