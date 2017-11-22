Doğu Anadolu beyaza büründü

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı dün akşam başlayıp gece etkisini artırdı.

Mevsimin ilk karının yağdığı Erzurum'da kent merkezi tamamen karla kaplandı.

Kentte sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenciler ile iş yerlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Okula giderken mevsimin ilk karı ile karşılaşan öğrencilerden bazıları kar topu oynayarak eğlenirken, bazı vatandaşlar özçekim yaptı.

Karla kaplanan araçlarını temizleyip yola çıkan sürücüler ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı yüzünden kentte belediye ekipleri ile karayolları görevlilerince karla mücadele çalışması başlatıldı.

Sokakları kardan temizlemeye çalışan bazı belediyeye çalışanları, kar kürerken "10 kilo kar 1 lira" diyerek işlerini eğlenceye dönüştürdü.

Belediye işçisi Gökhan Demirel, karın Erzurum'a yakıştığını dile getirdi. Erzurum'un kış memleketi olduğuna işaret eden Demirel, "Bu yıl kar geç geldi ama iyi geldi, güzel geldi. Karın temizleme işi de bize düştü. Millet ilk karın keyfine bakarken biz de bu işin cefasını çekiyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Eray Dileroğlu da "Erzurum bu sene karla geç tanıştı. Uzun süredir bekliyorduk, geç kaldı ama pir yağdı. Memleketin genelinde kar yağışı da etkili ama Erzurum kara ve soğuğa alışık bir kent ve kar şehrimize de yakışıyor." ifadelerini kullandı.

Kars

Kars'ta etkili olan kar yağışı ise zaman zaman trafikte aksamlara neden olurken, öğrenciler sabahın erken saatlerinde okula giderken zor anlar yaşadı.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri yollarda biriken karları temizledi. Tüm köy yollarında ulaşımın açık olduğu kentte karla mücadele ekipleri hazır bekletiliyor.

Ağrı

Ağrı'da ise 3 gündür etkili olan sağanak sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı.

Araçların ve binaların beyaza büründüğü kentte esnaf iş yerlerinin önündeki karları temizleyerek güne başladı.

Kentin Eleşkirt ilçesinde oturan Ferhat Demir AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sene kış mevsimi geç geldi fakat şimdi yoğun kar yağıyor." dedi.

Vatandaşlardan Emrah Çatalpınar ise ilçenin karla kaplandığını belirterek, "Bu yıl kış çetin geçeceğe benziyor." ifadesini kullandı.

Erzincan

Erzincan'da ise kar yağışı Üzümlü ilçesinde etkili oldu. İlçede akşam saatlerinde yüksek kesimlere yağan kar sabaha doğru ilçe merkezini etkisi altına aldı.

Sabah uyandıklarında mevsimin ilk karı ile karşılaşan ilçe halkı karlı ve soğuk havada işlerine gitmeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizlemeye uğraşırken bazı sürücüler de kara hazırlıksız yakalandıkları için araçlarını kullanmadı.

Vatandaşlardan Turgay Ayaz, "Dün akşam yüksek kesimlere yağdı kar. Bugün itibariyle de merkeze yağmaya başladı. Hava çok soğuk gidiyor." dedi.

Sürücülerden Özkan Öztaş ise hazırlıksız yakalandıklarını ifade ederek, "Üzümlü'de kar yağışı çok erken başladı. Bazı araçlar yolda kaldı. Kışlık lastiklerimizi bile taktırmadan kar yağışı başladı. Bundan sonra önlemimizi alacağız." dedi.

Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yerlerde yolların trafiğe kapanmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

AA