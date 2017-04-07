Doğu Akdeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz'de bugün ve yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün Adana'nın kuzey ve doğu ilçeleri ile Osmaniye çevrelerinde; yarın Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana çevreleri ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.