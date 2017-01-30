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Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Doğu Akdeniz'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.

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Doğu Akdenizde fırtına bekleniyor

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarın fırtına beklenildiğini bildirdi.

Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgar, etkisini artırarak, 6 ile 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Yer yer etkisini artırırken, saatte 90 kilometrelik hıza ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar, çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

Açıklamada, olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. 

Etiketler: doğu akdeniz, Fırtına
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