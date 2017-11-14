Doğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı yapılıyor

Türkiye'nin ev sahiplinde yapılan Doğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2, ABD, Bulgaristan, İngiltere ve Romanya Deniz Kuvvetleri unsurları ile Türk Güvenlik unsurlarının katılımıyla icra ediliyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2, ABD, Bulgaristan, İngiltere ve Romanya Deniz Kuvvetleri unsurları ile Türkiye'den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurlarının katılımıyla Doğu Akdeniz'de icra ediliyor.

İlk kez 1987'de gerçekleştirilen tatbikatın bu yıl 20'ncisi gerçekleştiriliyor. Tatbikat kapsamında, deniz harekat nevilerine yönelik eğitimlerin yanı sıra, afet ve acil durum harekatı usullerinin, ilk kez geniş kapsamlı müttefik Deniz Kuvvetleri unsurları ile çok sayıda milli kurum ve kuruluşun iştirakiyle uygulamalı deneniyor.

Tatbikatın bugünkü kısmında müttefik ülkeler Deniz Kuvvetleri unsurlarının yanı sıra, Türk Deniz Kuvvetleri unsurları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Doğal Afet Arama Ekipleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Helikopteri ve Arama Kurtarma İhtisaslı personeli, İçişleri Bakanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ekipleri, Sağlık Bakanlığı seyyar hastanesi, Komuta Kontrol Aracı ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi'nin katılımıyla Aksaz Limanı'nda meydana gelen depremde karada ve denizde kurtarma faaliyetleri icra ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmaris Limanına yanaşan TCG Bayraktar çıkarma gemisine acil yardım malzemeleri ve insani yardım araçları yüklenmesiyle başlayan tatbikatta, limana yanaşan Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi'ne de acil yardım malzemeleri yüklendi.

Bayraktar ve Nene Hatun gemileri yüklemenin ardından limandan ayrıldı. Tatbikat kapsamında Aksaz açıklarında bekleyen İngiliz gemisi HMS Ocean'dan 40 personel iki LCVP ile Aksaz Deniz Üs Komutanlığına intikal ederek afet sahasına yerleşti.

Senaryo gereği afete müdahale etmek üzere TCG Bayraktar'da Afet Kriz Yönetim Merkezi kuruldu.

Kazazedelere yardım edecek personel görev bölgelerine yerleştirildi. Dalaman Hava Üs Komutanlığından havalanan helikopter Bayraktar gemisine konuşlandı. Daha sonra senaryo gereği HMS Ocean'dan bir yaralı alan helikopter Bayraktar gemisinde bulunan ameliyathaneye getirdi.

Depremin meydana geldiği bölgede helikopter tarafından çekilen görüntüler ise TCG Bayraktar gemisinde kurulan afet kriz yönetim merkezine aktarıldı. Gemide oluşturulan kriz merkezinde düzenlenen brifinge katılan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Doğal Afet Arama Ekipleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Helikopteri ve Arama Kurtarma İhtisaslı personeli, İçişleri Bakanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ekipleri, Sağlık Bakanlığı seyyar hastanesi, Komuta Kontrol Aracı ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi yetkililerine görev dağılımı yapılarak yaralıların en kısa sürede tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Brifingi, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, Harp Filo Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem de takip etti.

Brifingin ardından TCG Bayraktar gemisinden 3 LCVP amfibi timleri denize indirilerek afet bölgesine gönderildi. Timler afet bölgesinde güvenliği sağlayarak bölgeyi emniyet altına aldı.

Daha sonra TCG Bayraktar ve Nene Hatun Acil Durum müdahale gemisi de helikopterlerle denizde arama kurtarma faaliyeti yürüttü. Bu kapsamda deniz yüzeyine bırakılan dört cansız mankenin 3'ü Nene Hatun, biri ise helikopter tarafından kurtarılarak denizde yürütülen kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Gemi ve helikopterler Aksaz Limanına intikal ederek insani yardım araçları ve personelin tahliyesi gerçekleştirildi.

Tatbikatın öğleden sonraki kısmında ise deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra yaralılar limanda bağlı bulunan gemilere getirilerek tedavileri yapılacak.