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Doğu Akdeniz-17 Tatbikatı başlıyor

Doğu Akdeniz-2017 Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde, ABD, Bulgaristan, İngiltere ve Romanya Deniz Kuvvetleri unsurları ile 7-16 Kasım 2017 tarihleri arasında icra edilecek.

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Doğu Akdeniz-17 Tatbikatı başlıyor

Doğu Akdeniz-2017 Tatbikatı, 7-16 Kasım 2017 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de icra edilecek tatbikata NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2), ABD, Bulgaristan, İngiltere ve Romanya Deniz Kuvvetleri unsurları ile Türkiye'den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurları katılacak.

Tatbikat ile müttefik Birleşik Deniz Kuvvetlerini bölgesel krizden kaynaklanan tehdit ve risklere karşı eğitmek, angajman kuralları talep usulleri ile uygulamalarını denemek, karargah personelini eğitmek, deniz harekat nevilerini denemek ve fiili silah atışlarının icra edilmesi amaçlanıyor.

Tatbikatta, afet ve acil durum harekatı, arama kurtarma, insani yardım ve havadan sıhhi tahliye usulleri ile tahliyeler sırasında kıyı emniyetinin sağlanmasını deneme hedefi taşıyan tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren TCG Bayraktar'ın imkan ve kabiliyetleri de denenecek.

Tatbikata iştirak edecek birlikler ve kuruluşlar şöyle:

"Türk Deniz Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 21 gemi, 17 uçak ve helikopter, İngiliz bir amiral komutasında bulunan ve bir İngiliz helikopterli amfibi hücum gemisi, 1 Türk fırkateyni, 1 Bulgar fırkateyni ve 9 helikopterden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2, Romanya Deniz Kuvvetlerinden 1 fırkateyn, ABD Deniz Kuvvetlerinden 1 muhrip ve 1 deniz karakol uçağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı DAK (Doğal Afet Kurtarma) timleri ve ambulans helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma helikopteri ve AKİP (Arama Kurtarma İhtisaslı Personel) timi, İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı), JAK (Jandarma Arama Kurtarma) timleri,Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ekipleri, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, NENE HATUN acil durum müdahale gemisi, Sağlık Bakanlığı seyyar hastanesi, komuta kontrol aracı ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekipleri, Türk Kızılayı."

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Akdeniz-17 Tatbikatı
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