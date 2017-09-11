Doğaseverlerden sınır kapısı çevresinde temizlik

Edirneli bir grup doğasever, Türkiye-Yunanistan sınır kapısı geçiş güzergahındaki alanda çevre temizliği yaptı

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen çevre gönüllüleri, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geçiş işlemlerini yaptırdıktan sonra yürüyerek Yunan askerlerinin nöbet kulübesini geçti.

Gönüllüler, daha sonra Kastanies Sınır Kapısı'na kadar olan yaklaşık 1,5 kilometrelik güzergahın bir bölümünde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Özellikle çevreye atılan pet şişe, meşrubat kutuları, kağıt havlu ve sigara paketleri ile izmaritleri toplayan çevrecilere, sınırı yürüyerek geçen bazı vatandaşlar da yardım etti.

Etkinliğe, sosyal medyadaki çağrıyı gören ve Yunanistan'da avukatlık yapan Maria Gougouskidou da katıldı.

Yaklaşık 500 metrelik alanda temizlik yapan grup, kalan çöpleri de haftaya temizlemek üzere bölgeden ayrıldı.

Sınırda temizlik çağrısını yapan gazeteci ve turizmci Orkun Akman, geçen ay sınır kapılarındaki yoğunluğun beraberinde çevre kirliliğini de getirdiğini söyledi.

Yunanistan tarafında olmasına rağmen ara bölge gibi duran bir alandaki çevre kirliğine kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Akman, "Avrupa'ya açılan sınır kapılarında uzun süreli beklemeler, beraberinde çevre kirliliğini getirdi. Ara bölgede çöp toplama etkinliğimizi gerçekleştirdik. Çağrımıza duyarlı davrananlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Aydemir Ay da bölgeden yaklaşık 300 kilogram çöp topladıklarını ifade etti.

Yunanistan'ın Oristiada ilçesinden etkinliğe katılan Gougouskidou da herkesin çevreye karşı duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, "Dünya hepimizin birlikte sahip çıkalım." diye konuştu.