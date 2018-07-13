Doğan Hakyemez, son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayata 68 yaşında gözlerini yuman Doğan Hakyemez'in cenaze namazı, ikindi vakti Zincirlikuyu Camii'nde kılındı.

Hakyemez'in cenaze namazına basketbol ve spor camiasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hiyadayet Türkoğlu, eski TBF Başkanı Harun Erdenay, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, TBF Yönetim Kurulu üyeleri, TBF CEO'su Ömer Onan, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Türk basketbolunun duayen isimlerinden Aydın Örs, başantrenörler Ergin Ataman, Orhun Ene, Erman Kunter, Hakyemez ailesi ve çok sayıda kişi hazır bulundu.

Doğan Hakyemez'in Türk bayrağına sarılı olarak getirilen tabutunun üzerine, milli takımda oynadığı dönemde giydiği 7 numaralı forma konuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından Doğan Hakyemez'in naaşı, Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türkoğlu: "Kendisini özleyeceğiz"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Doğan Hakyemez'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Cenaze namazı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkoğlu, "İnanın bazen söyleyecek kelimeleri bulamıyorsunuz. Tüm spor camiamızın, basketbol camiamızın başı sağ olsun. Herkes tarafından sevilen, sayılan bir insandı. Çok renkli bir karakterdi. Basketbola çok emeği dokundu. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Böyle değerlerin, böyle insanların aramızdan ayrılması inanın herkesi üzüntüye boğuyor. Mekanı cennet olsun. Çok değerli bir insandı. Güzel anılarım var onunla. Kendisini özleyeceğiz." diye konuştu.

TBF CEO'su Ömer Onan ise son görevlerini yapmak için geldiklerini belirterek, "Çok üzgünüz. Doğan ağabeyi 14-15 yaşımdan beri tanıyorum. Muhteşem bir oyuncu, muhteşem bir yöneticiydi. Çoğu kişiye emeği geçmiş, bizlerin yetişmesine katkı sağlamış, milli takıma ve birçok kulüp takımına hizmet etmiş, çok sevdiğimiz, saydığımız bir büyüğümüzdü. Üzüntümüzü tarif edemiyoruz. Allah rahmet eylesin. Acılı ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA