  • 07 ŞUBAT 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.717
    EURO 3.964
  • BIST 87123.77
    ALTIN 146.882
Buradasınız : » » Doğalgaz borusu patladı: Öğrenciler tahliye edildi

Doğalgaz borusu patladı: Öğrenciler tahliye edildi

Yol genişletme çalışmaları sırasında iş makinesinin patlattığı doğalgaz borusundan sızan gazdan etkilenmemesi amacıyla okuldaki öğrenciler tahliye edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Doğalgaz borusu patladı: Öğrenciler tahliye edildi

Çankırı'da yol genişletme çalışmaları sırasında iş makinesinin patlattığı doğalgaz borusundan sızan gaz nedeniyle bölgedeki bir ortaokul tedbir amacıyla boşaltıldı.

Aksu Mahallesi Hanımsuyu Sokak Atatürk Yolu mevkisinde bisiklet yolu açmak için yürütülen yol genişletme çalışmaları sırasında bir iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı.

Açığa çıkan gaz kokusu nedeniyle bölgeye yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Şehit Yahya Çoşkuner Ortaokulu idaresi, tedbir amacıyla öğrencilerin tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Bölgeye yönlendirilen doğalgaz dağıtım şirketi yetkilileri de kısa sürede sızıntı yapan borudaki gaz akışını kesti. İtfaiye ekipleri ise yangın çıkma ihtimaline karşı bölgede önlem aldı.

Gaz kokusunun dağılmasının ardından okulda öğleden sonra eğitim öğretimin devam edeceği bildirildi.

Doğalgaz dağıtım şirketinin Çankırı İşletme Müdürü Mahmut Kasar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş makinesinin 6 inçlik çelik doğalgaz borusuna hasar vermesi üzerine patlama sesi duyulduğunu söyledi.

Kısa sürede bölgede gerekli önlemleri aldıklarını belirten Kasar, "19 barlık borunun patlatılması nedeniyle yüksek bir ses açığa çıktı. Vanamızı kapatıp gazı kestik. Sızıntının ardından gazın alev almaması ise büyük şans. Şu anda tehlikeli bir durum yok." dedi.

Kasar, bölgeye iki hat döşedikleri için doğalgaz kesintisi yaşanmayacağını kaydetti.

Etiketler: çankırı, çankırı doğalgaz borusu, doğalgaz borusu patlaması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER