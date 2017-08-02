  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Doğalgaz boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Doğalgaz boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türk Akımı projesi kapsamında, Rusya'dan Türkiye'ye Karadeniz üzerinden doğalgaz sağlayacak boru hattında görev yapan "Audacia" isimli gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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Doğalgaz boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazından geçti

Alınan bilgiye göre, Rusya'nın Anapa Limanı'ndan İspanya'nın Cadiz Limanı'na giden, tam boyu 225, yedekli boyu 321 metre olan 56 bin 172 groston ağırlığındaki gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Türk Akımı projesinde görevli doğalgaz boru döşeme gemisinin geçişi nedeniyle boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Gemiye güvenlik gerekçesiyle "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" isimli römorkörler ile "Kıyı Emniyeti-2" tahlisiye botu eşlik etti.

Geminin Ege Denizi'ne girişinin ardından Çanakkale Boğazı'ndaki trafiğin normal olarak yeniden başlayacağı öğrenildi.

Etiketler: Audacia, Doğalgaz boru döşeme gemisi, Doğalgaz boru döşeme gemisi Çanakkale Boğazı'ndan
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