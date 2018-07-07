"Doğal klima" kavurucu sıcaklarda ilgi görüyor

Gaziantep'in savunması sırasında yiyecek ve cephane saklandığı belirtilen Şekeroğlu Mahallesi'ndeki Kaleoğlu Mağarası, yazın serin kışın da sıcak havasıyla "doğal klima" olarak nitelendiriliyor.

Dışarısı adeta sıcaktan kavrulurken 15-20 derecelik ısısıyla Tarihi Yeni Han'daki yaklaşık 500 yıllık mağara, aralarında yurt dışından gelenlerin de olduğu turistlerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler, yazın serin, kışın ılık olan mağarada keyifli saatler geçiriyor.

Kafeterya Müdürü Yakup Mermer, mağaradaki sıcaklığın dışarıdakiyle ters oranlı olduğunu söyledi.

Mağaranın turizme can verdiği ve kent kültürünü yaşattığını ifade eden Mermer, "Mağara, hafta sonları yaklaşık 2 bin kişi ziyaret ediyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurtdışından gelen ziyaretçilerimiz var. Gelenler mağarayı çok beğeniyor ve bir daha gelmek istiyor" dedi.

Almanya'dan ailesiyle Gaziantep'e gelen Elif Ortaç da, mağarayı çok beğendiklerini dile getirdi. Her yıl Gaziantep'e geldiklerini anlatan Ortaç, "Dışarıdaki sıcak havaya göre mağaranın içerisinde serin bir ortam var" diye konuştu.

Kazım Yılmaz ise, İstanbul'dan geldiklerine dile getirerek, "Bugün çarşıyı ve pazarı dolaştık. Çok sıcak bir hava vardı, serin bir yer bulalım dedik burayı tarif ettiler. Çok güzel bir mekan ve oldukça serin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA