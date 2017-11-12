Doğa harikası Uzungöl'de 30'a yakın tesis yıkılacak

Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yer alan Uzungöl'de, göl kenarındaki 30'a yakın günübirlik tesis, yılbaşına kadar yıkılacak.

30 yılda milyonlarca turistin ağırlandığı yeryüzü cenneti Uzungöl, plansız ve çarpık yapılaşmanın kurbanı olmuştu.

Yetkililer ve turizmciler, bu olaya daha fazla seyirci kalamadı ve durumu mahkemeye taşıdı.

Mahkemeden yıkım kararı çıktı ama henüz ilçeye ulaşmadı. Kararın ulaşmasının ardından, 30'a yakın günübirlik tesis yıkılacak.

Yıkımların, yılbaşına kadar tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber