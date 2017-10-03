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DKP/BÖG'e yönelik operasyon: 8 tutuklama

Başkentte, terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri'ne (DKP/BÖG) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

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DKP/BÖGe yönelik operasyon: 8 tutuklama

Başkentte, terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri'ne (DKP/BÖG) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, DKP'nin silahlı kanadı olduğu belirlenen BÖG'ün Ankara yapılanmasına yönelik soruşturmasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli savcıya ifade veren zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 8'i ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 8'inin tutuklanmasına, 3'ünün de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Etiketler: DKP, BÖG, ankara, terör örgütü, terör operasyonu
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