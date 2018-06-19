Diyarbakır'dan Avrupa'ya direkt uçak seferi başladı

Diyarbakır'dan, Almanya'nın Frankfurt, Düsseldorf ve Hannover kentlerine başlatılan uçak seferlerinin ilki, Frankfurt-Diyarbakır seferiyle gerçekleşti.

Almanya'nın Frankfurt kentinden kalkış yapan uçak, Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptı.

Yolcular karanfillerle karşılandı

Uçak su tanklarından su fışkırtılarak karşılandı. Uçaktan inen yolculara da karanfil dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Hasan Gökpınar ve SunExpress Kurumsal İlişkiler Müdürü Serdar Alyamaç da uçuş ekibine çiçek verdi.

Haftada 3 sefer

Haftada karşılıklı olarak 3 sefer olacak. Doluluk oranına bağlı farklı ülkelere de seferler yapılabilecek.

Gökpınar, Frankfurt'tan Diyarbakır'a 138 kişi geldiğini, 68 yolcunun da gideceğini açıkladı.

Terminalin fiziki şartlarından yapılamıyordu

SunExpress Kurumsal İlişkiler Müdürü Alyamaç da yaklaşık 4 yıldır Diyarbakır'dan Avrupa'ya uçuş gerçekleştirmek istediklerinden bahsetti.

Ama terminalin fiziki şartlarından dolayı bunu daha önce yapamadıklarını söyledi.

21 Haziran Düsselfört, 22'si Hannover

Serdar Alyamaç, Diyarbakır'dan uluslararası uçuşların artarak devam edeceğine inandıklarını anlattı.

"Bugün ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. 21 Haziran'da Düsseldorf, 22 Haziran'da ise Hannover ile devam edecek. 2006'dan bu yana Antalya ve İzmir'den Diyarbakır'a kesintisiz bir şekilde uçuyoruz. Bu süre içerisinde 2018 dönemi itibariyle Diyarbakır pazarına yaklaşık 313 bin koltuk arz edeceğiz."

Yolcular çok mutlu

Frankfurt'tan gelen Ahmet Bayram Diyarbakır'a aktarmasız geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Allah devletten razı olsun, çok iyi oldu. Her yıl birkaç defa gidip geliyorum. Artık çok rahat olacak."

Yolcular artık 4 saatte Diyarbakır'a ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak: AA