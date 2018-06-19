  • 19 HAZIRAN 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.736
    EURO 5.482
  • BIST 94436.87
    ALTIN 194.119
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Diyarbakır'dan Avrupa'ya direkt uçak seferi başladı

Diyarbakır'dan Avrupa'ya direkt uçak seferi başladı

SunExpress'in karşılıklı Diyarbakır-Almanya uçak seferleri başladı. Almanya'nın Frankfurt kentinden gelen uçaktaki yolcular karanfille karşılandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Diyarbakırdan Avrupaya direkt uçak seferi başladı

Diyarbakır'dan, Almanya'nın Frankfurt, Düsseldorf ve Hannover kentlerine başlatılan uçak seferlerinin ilki, Frankfurt-Diyarbakır seferiyle gerçekleşti.

Almanya'nın Frankfurt kentinden kalkış yapan uçak, Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptı.

Yolcular karanfillerle karşılandı

Uçak su tanklarından su fışkırtılarak karşılandı. Uçaktan inen yolculara da karanfil dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Hasan Gökpınar ve SunExpress Kurumsal İlişkiler Müdürü Serdar Alyamaç da uçuş ekibine çiçek verdi.

Haftada 3 sefer

Haftada karşılıklı olarak 3 sefer olacak. Doluluk oranına bağlı farklı ülkelere de seferler yapılabilecek. 

Gökpınar, Frankfurt'tan Diyarbakır'a 138 kişi geldiğini, 68 yolcunun da gideceğini açıkladı. 

Terminalin fiziki şartlarından yapılamıyordu

SunExpress Kurumsal İlişkiler Müdürü Alyamaç da yaklaşık 4 yıldır Diyarbakır'dan Avrupa'ya uçuş gerçekleştirmek istediklerinden bahsetti.

Ama terminalin fiziki şartlarından dolayı bunu daha önce yapamadıklarını söyledi.

21 Haziran Düsselfört, 22'si Hannover

Serdar Alyamaç, Diyarbakır'dan uluslararası uçuşların artarak devam edeceğine inandıklarını anlattı.

"Bugün ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. 21 Haziran'da Düsseldorf, 22 Haziran'da ise Hannover ile devam edecek. 2006'dan bu yana Antalya ve İzmir'den Diyarbakır'a kesintisiz bir şekilde uçuyoruz. Bu süre içerisinde 2018 dönemi itibariyle Diyarbakır pazarına yaklaşık 313 bin koltuk arz edeceğiz."

Yolcular çok mutlu

Frankfurt'tan gelen Ahmet Bayram Diyarbakır'a aktarmasız geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Allah devletten razı olsun, çok iyi oldu. Her yıl birkaç defa gidip geliyorum. Artık çok rahat olacak."

Yolcular artık 4 saatte Diyarbakır'a ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, avrupa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER