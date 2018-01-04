Diyarbakır'daki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Görüntülerde, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Türk Telekom Kavşağı'nda hızını ayarlamayan sürücünün kullandığı otomobilin, önündeki araca çarparak sağdaki kaldırıma sürüklenmesi, başka bir kazada da aynı yerde kavşağa hızlı giren kamyonun devrildiği görülüyor.

Diyarbakır-Elazığ karayolunda ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklet, kameralara yansıdı.

Merkez Kayapınar ilçesi Polat Kavşağı'na hızla giren otomobilin trafik ışıkları ve tabelalara çarparak ters dönmesi kameralarca görüntülenirken, ayrıca yayaların kontrolsüz şekilde yola girmesi sonucu meydana gelen kazalar da kayıtlarda yer aldı.

Kaynak: AA